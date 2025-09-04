Путин начал встречу с премьер-министром Монголии

Это первая встреча президента РФ с Гомбожавын Занданшатаром, который недавно вступил в должность

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ).

Это будет первая встреча российского лидера с Гомбожавын Занданшатаром, который недавно вступил в должность. Путин с предыдущим главой правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ беседовал в 2024 году в Улан-Баторе. Встреча состоялась на 85-летие победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. А в 2022 году Путин и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ также встречались на ВЭФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.