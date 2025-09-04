Президент союза Ара Абрамян отметил, что премьер республики должен был уйти с поста "еще давно"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Победа нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в республике в 2026 году не принесет Армении ничего хорошего. Такое мнение выразил президент Союза армян России Ара Абрамян на пресс-конференции в ТАСС по случаю 25-летия союза.

"Впереди выборы. Если его(Пашиняна - прим. ТАСС) выберут, я очень боюсь, Армению после этого ничего хорошего не ждет. Он ни одного вопроса не решил. Для него закона не существует. Он говорит: "Закон - это я". Все ясно. С улицы пришел и уличными правилами он управляет целой страной", - сказал Абрамян.

Как отметил глава Союза армян России, Пашинян должен был уйти с поста премьер-министра еще давно. "Я много раз это говорил, он должен был уйти мирно", - подчеркнул Абрамян.

Очередные парламентские выборы запланированы в Армении на июнь 2026 года. Пашинян неоднократно заявлял, что его партия "Гражданский договор" намерена принять в них участие. Результаты соцопросов свидетельствуют о снижении рейтинга правящей партии и самого Пашиняна. По данным опроса, опубликованным представительством социологической службы Gallup International в Армении, 60% жителей республики недовольны политикой премьер-министра.

Последние парламентские выборы в Армении прошли в 2021 году.