Это решение приведет к росту поездок, указал российский лидер

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал решение об отмене для россиян китайских виз очень значимым.

"Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <...> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это, в целом, очень значимое решение на самом деле", - подчеркнул Путин на встрече с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

"Это, в целом, такой очень добрый жест со стороны руководства Китайской Народной Республики", - добавил российский лидер, отметив, что в Китае у них с председателем КНР Си Цзиньпином было много других вопросов и они не добрались до этой темы в ходе личного общения.

"Это [отмена виз для россиян], безусловно, приведет к росту поездок в Китай российских граждан и будет способствовать развитию бизнеса и развитию деловых контактов и личных контактов", - подчеркнул Путин.