Путин: Россия отменит визы для граждан Китая

КНР с 15 сентября введет безвизовый режим для россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия введет безвизовый режим для граждан КНР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

"Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое", - заверил Путин.

Как поясняли в Пекине, россияне смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.

Между Россией и Китаем уже действует двустороннее соглашение о безвизовом режиме для организованных туристических групп. Туры могут организовывать только аккредитованные операторы двух стран, в группе должно быть не менее 5 и не более 50 человек.

Остальные туристы из Китая приезжали в Россию по обычной или электронной визе. Электронная виза существует с августа 2023 года, она дает право находиться в России до 30 суток. Ее можно получить за несколько дней, стоимость составляет около $40-50.