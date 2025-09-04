В российском Министерстве иностранных дел заявили, что подобные заявления не соответствуют действительности

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Информация о невыплатах РФ страховых средств в связи с катастрофой самолета "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является циничной спекуляцией, подобные заявления не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.

"Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории, - указали в министерстве. - Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь".