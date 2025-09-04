Великобритания, Германия и Франция ранее инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций СБ ООН

ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел встречу с израильским коллегой Роненом Шаулем, в ходе которой дипломаты обсудили развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Встретился с постоянным представителем Государства Израиль при МАГАТЭ и ОДВЗЯИ Е. П. Роненом Шаулем. Мы обсудили широкий круг вопросов, уделив особое внимание ситуации вокруг иранской ядерной программы", - написал российский постпред в своем Telegram-канале.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций СБ ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября. Россия и Китай распространили в Совбезе проект резолюции, который предлагает продление действия резолюции 2231 до 18 апреля 2026 года.