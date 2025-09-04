Сооснователь мессенджера Telegram также объяснил этимологию слова "раб", которое в старофранцузском также обозначало "славянин"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Несмотря на то что славянские страны никогда не вторгались на территорию Западной Европы беспричинно, обратное происходило неоднократно. Такое мнение выразил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, объясняя этимологию слова "раб", которое в старофранцузском также обозначало "славянин".

"Слово «раб» происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «рабыня»), поскольку в средние века западные европейцы (главным образом франки) поработили множество славянских народов. Ни одна славянская страна никогда не вторгалась в Западную Европу без причины, в то время как много раз происходило обратное", - написал он в X, отвечая на пост Илона Маска.

В своей публикации Маск спросил ИИ Grok, какое происхождение у слова "раб" и имеет ли оно связь с термином для обозначения белого человека из Западной Европы. В ответ чат-бот указал на то, что "раб" было образовано от понятия, использующегося для славян.