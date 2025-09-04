Указ подписан и вступил в силу

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Юрий Мартынов освобожден от замещаемой должности министра спорта и туризма ДНР, соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

"Освободить Мартынова Юрия Игоревича от замещаемой должности министра спорта и туризма ДНР", - сказано в документе.

Мартынов стал министром молодежи, спорта и туризма ДНР в марте 2023 года. В декабре 2024-го в связи с преобразованием министерства назначен министром спорта и туризма республики.