ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Х Восточный экономический форум проходит в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.