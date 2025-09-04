Посол республики в РФ Питер Матуки отметил, что это необходимо для укрепления сотрудничества и развития взаимоотношений между городами

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Кения заинтересована в установлении побратимских отношений между российским Владивостоком и городом Момбаса. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил посол республики в РФ Питер Матуки.

"Это мой первый визит на Дальний Восток, и я своими глазами увидел, насколько у России большие ресурсы. И очень важно сейчас определить те точки соприкосновения для сотрудничества, в которых мы могли бы развивать совместные проекты. Я посмотрел Владивосток - очень интересный и большой порт, у нас в Кении есть такой же большой порт - Момбаса. И мы видим перспективы в том, чтобы предложить Владивостоку заключить побратимские отношения для сотрудничества и развития отношений между нашими городами", - сказал он.

Посол также отметил, что одна из целей его визита на форум - проведение встреч с представителями бизнеса Владивостока, в том числе для того, чтобы обсудить возможности дальнейшего сотрудничества двух городов. "Я уже встречался с предпринимателями во Владивостоке. Мы обсуждали те потенциальные направления, в которых можно было бы развивать отношения между бизнесом Владивостока и бизнесом города Момбаса. Поэтому мы сейчас только ищем те сферы, в которых это возможно было бы сделать", - добавил он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.