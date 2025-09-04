Часть из них уже заработала, сообщил председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Семнадцать субъектов РФ откроют свои экстерриториальные участки в ДНР в этом году. Часть из них уже заработала, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий.

"Семнадцать субъектов РФ откроют экстерриториальные участки в ДНР. Большинство из них уже заработали", - сказал Высоцкий.

Он добавил, что в регионе будут действовать участки Архангельской, Воронежской областей, Еврейской автономной области, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Оренбургской, Ростовской и Свердловской областей, Камчатского, Краснодарского, Пермского краев, Республик Коми и Татарстан, а также Севастополя.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова написала в своем Telegram-канале, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике приступил к мониторингу соблюдения прав граждан при подготовке и проведении голосования. В частности, в Донецке оценили готовность избирательного участка Курской области.

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Досрочное голосование на судах и в отдаленных и труднодоступных местностях на выборах этого года стартовало 24 августа.