Подобные слушания о создании новой системы, основанной на признаках равенства, прошли в мае 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Новые общественно-политические слушания, посвященные теме создания нового контура безопасности и сотрудничества в Евразии, могут пройти в начале второго квартала 2026 года. Об этом замглавы комитета по международным делам СФ Андрей Климов сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В Перми в конце мая прошли общественно-политические слушания, посвященные теме создания новой архитектуры безопасности в Евразии, основанной на принципах равенства.

"Что касается нашего мероприятия, связанного с поддержкой идеи президента России Владимира Путина о новом контуре безопасности и сотрудничества в Большой Евразии. <...> Есть понимание, когда это возможно провести, это, скорее всего, начало второго квартала [2026 года], то есть так, чтобы мы оказались не слишком близко к летнему периоду отпусков, и в то же время была возможность лучше подготовиться к этому большому серьезному событию", - сообщил Климов.

Он отметил, что в настоящее время есть интерес к этой теме, в том числе у людей, представляющих "ооновские структуры".

"К событию есть интерес [и] в разных частях Большой Евразии. Я полагаю, что увеличится количество участников из европейской части Евразийского материка. Есть определенные запросы наших коллег со стороны Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и, что важно, Ближнего Востока. Поскольку в прошлый раз в конце мая в Перми не так было много представителей оттуда", - сообщил Климов.

Работа над проектом продолжается, в нем предлагается "наш" способ мирного существования государств, добавил он.