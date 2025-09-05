Генерал-майор запаса отметил, что президент Франции не огласил названия 26 стран, проявивших такую готовность, численность контингента и регионы их размещения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности 26 стран отправить войска на Украину - это медийное давление на общественность Европы. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Встреча "коалиции желающих" прошла в Париже 4 сентября, на ней присутствовали европейские лидеры и Зеленский. На пресс-конференции Макрон заявил, что 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

"Заявление Макрона о размещении войск 26 стран на Украине после достижения мира - это какая-то мутная вода, как в Сене, в которой даже рыба уже не ловится. Названия стран не огласил, численность войск тоже отсутствует, как и регионы их размещения. Так 26 или больше, может, и меньше? Пока что этот пассаж больше похож на медийное давление и зондаж общественного мнения в странах Европы, особенно сомневающиеся в отправке своих войск на Украину", - сказал Ивлев, отметив, что и Вашингтон пока не сказал своего окончательного слова.