"Медведь - он и есть медведь". Путин о месте России в союзе с КНР и Индией

На пленарной сессии ВЭФ модератор напомнила президенту о его фотографии с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который описали словами "слон, дракон и медведь"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин шуткой ответил на вопрос о месте "русского медведя" в союзе с Китаем и Индией.

На пленарной сессии Восточного экономического форума модератор напомнила Путину об облетевшей все мировые СМИ фотографии, где он сидит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Снимок уже символично описали словами "слон, дракон и медведь". "А какое место медведь в этом союзе занимает вообще?" - поинтересовалась модератор.

"Медведь - он и есть медведь", - шутливо ответил президент.

Президент также подчеркнул, что медведь является символом России, но самый большой тигр в мире - уссурийский, то есть тоже российский.

"Медведь, конечно, символ России, но - мы на Дальнем Востоке находимся - самый большой тигр в мире - это, кстати, уссурийский, российский тигр", - отметил глава государства.