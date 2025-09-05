Путин: двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг

Президент ответил на вопрос модератора пленарного заседания о том, что орел начинает смотреть своими двумя головами в одну сторону

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский двуглавый орел смотрит не только на запад и восток, но и на юг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Вы сказали про то, что наш орел куда-то смотрит: восток, запад. Но есть еще и юг", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о том, что орел начинает смотреть своими двумя головами в одну сторону.

Президент отметил, что взаимодействие и совместная работа с друзьями России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в глобальном Юге не связано с текущей политической конъюнктурой. В качестве примера он привел совместную работу с председателем КНР Си Циньпином, которая началась 20 лет назад. "Это связано с взаимными интересами. Наши экономики дополняют друг друга. Мы соседи. У нас много общих интересов, общие подходы, общие традиционные ценности", - отметил Путин.

"У нас добрососедские отношения с многими странами, и с КНР, Индией, Индонезией. Есть небольшие страны, но быстро развивающиеся, такие как Малайзия, Тайланд, Вьетнам, с которым у нас особые отношения на протяжении десятилетий. Почему нам все это не использовать? Это не разворот куда-то. Это ответ на активные процессы, происходящие в мире и в мировой экономике", - заявил Путин.