Главная цель - достичь задач и обеспечить защиту интересов, отметил пресс-секретарь президента РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия предпочла бы достичь своих целей дипломатическим путем, но будет продолжать спецоперацию на Украине, пока не появится возможность мирного решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша главная цель - достичь наших задач, обеспечить защиту наших интересов. Предпочтительно при помощи дипломатических и мирных средств. Пока такой возможности не будет, мы продолжим спецоперацию", - сказал представитель Кремля на полях Восточного экономического форума.