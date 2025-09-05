Возможные воинские контингенты на Украине - это одна из первопричин втягивания Украины в альянс, указал президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Что касается возможных контингентов воинских на Украине - это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал Путин.

На встрече "коалиции желающих" в Париже 4 сентября присутствовали европейские лидеры и Владимир Зеленский. На пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

