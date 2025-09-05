Президент подчеркнул, что в этом случае не видит в их размещении никакого смысла

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Необходимости в размещении войск западных стран на территории Украины после достижения долгосрочных мирных договоренностей не будет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда я просто не вижу никакого смысла в их [западных войск] нахождении на территории Украины", - сказал глава государства.

На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов. Ранее в интервью телеканалу NBC News министр также заявлял, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.

