Путин: судебная система на Украине уничтожена как таковая

Это свидетельствует о несоответствии демократическим нормам, заявил президент РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Судебная система Украины уничтожена, что свидетельствует о несоответствии демократическим нормам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Понятно, что там (на Украине - прим. ТАСС) дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой. Это еще один яркий признак "демократичности" сегодняшней украинской власти", - сказал он.

Путин отметил, что отчасти из-за отсутствия судебной системы на Украине договориться по ключевым вопросам с представителями Киева будет невозможно.

"Конституционный суд [Украины] не работает, потому что после запросов в Конституционный суд о легитимности действующей власти суд уклонился от этих решений, и глава режима просто приказал охране не пускать председателя Конституционного суда на рабочее место - вот такая "демократия" там. А председатель Верховного суда просто сидит в тюрьме по коррупционным обвинениям. Хорошо известно, что на Украине хватает этой коррупции, но почему нужно было именно председателя Верховного суда в тюрягу засадить - не очень понятно", - отметил президент России.