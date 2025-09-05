К власти приведены силы, которые были за вступление и сейчас продолжают уповать на вступление Киева в НАТО, отметил президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россию абсолютно не устраивает вступление Украины в НАТО из-за вопросов безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Тогда они (власти Украины во время правления президента Виктора Януковича - прим. ТАСС) были против втягивания Украины в НАТО, а это вопрос, который напрямую касался и касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности. Что сделали? В результате госпереворота устранили Януковича от власти. Устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО. <…> К власти приведены силы, которые были за вступление и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает", - сказал Путин.