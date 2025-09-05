Ей является нежелание НАТО учитывать интересы РФ, отметил сенатор

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Отказ стран НАТО брать в расчет интересы России является одной из первопричин конфликта на Украине. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Генсек НАТО Марк Рютте задаваясь вопросом "почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Россия не имеет к этому никакого отношения" исчерпывающим образом подтверждает обоснованность неприятия Россией действий НАТО в целом и на Украине в частности, отметил Косачев.

"В такой позиции - одна из главных первопричин конфликта. Именно последовательный отказ НАТО принимать во внимание интересы России в общей для нас Европе, тем более в непосредственной близости от наших границ, и стал детонатором украинского кризиса", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

Киев вслед за Польшей и странами Балтии выставил себя в качестве "линии фронта" НАТО на российском направлении, а альянс усмотрел в этой "геополитической пошлости или глупости" шанс на самосохранение и возрождение, добавил сенатор.

"Где сейчас линия фронта и где сейчас НАТО? Но генсек продолжает упорно воспроизводить главную стратегическую ошибку альянса, впервые совершенную еще в момент первого расширения на Восток после окончания "холодной войны", двигая и двигая границы НАТО к российским, но отказываясь поинтересоваться мнением России на этот счет", - продолжил Косачев.

Также он добавил, что если неинтересно мнение России, то приходится напоминать о законных интересах страны в сфере безопасности иными средствами, "что и происходит сейчас, безотносительно к мнению генсека НАТО Рютте". Первопричины конфликта будут устранены при любом раскладе, отметил сенатор.

Войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.