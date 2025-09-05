Конференция пройдет в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни примет участие в саммите БРИКС, который состоится по видеосвязи. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

"Уже буквально через несколько дней будет в формате видеоконференции саммит БРИКС. Путин будет принимать участие посредством видеоконференции", - сказал он.

Ранее СМИ писали, что Бразилия намерена созвать внеочередной онлайн-саммит БРИКС. По данным бразильских СМИ, встреча запланирована на 8 сентября, а лидер страны Лула да Силва намерен обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и общий ответ на тарифные меры и санкции США.