На форуме заключили 283 соглашений на сумму более 6 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Около 7,3 тыс. человек приняли участие в ВЭФ-2025, подписано 283 соглашения на сумму более 6,4 трлн рублей. Об этом на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"7 тыс. 300 человек, в том числе 1,4 тыс. представителей средств массовой информации. По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6 трлн 40 млрд рублей. Это существенно больше предыдущего объема подписанных соглашений", - сообщил Трутнев.

Наиболее крупными стали соглашение между правительством Республики Бурятия и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики - о сотрудничестве в рамках предпроектных мероприятий проработки строительства Мокского гидроузла. Сумма соглашения - 1 трлн 100 млрд рублей. Также Хабаровский край и ООО "Милькан" подписали соглашение о строительстве горно-обогатительного комбината на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе на севере Хабаровского края с объемом инвестиций в 650 млрд рублей.

"Акцент, который поставил президент на инновациях, на развитии технологий, на том, что Дальний Восток нужно сделать территорией такого интересного инновационного развития, распространения экспериментального режима по беспилотникам на всю территорию Дальнего Востока, - это важные решения, которые должны создать реально новые смыслы в развитии Дальнего Востока и сделать его еще более интересным для, в первую очередь, молодежи, для профессионалов со всей страны и, я думаю, для партнеров из дружественных стран тоже. Поэтому работа по обеспечению опережающего развития Дальнего Востока будет продолжена", - добавил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.