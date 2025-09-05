Россия с единомышленниками продолжит просветительскую и военно-мемориальную деятельность, направленную на выявление новых свидетельств преступлений официального Токио в 1930-1940-е годы, указал глава МИД

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия настойчиво призывает власти Японии признать в полном объеме итоги Второй мировой войны, а также долю ответственности Токио за развязывание мирового конфликта. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Итоги Второй мировой войны на Тихом океане, в том числе Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта. Совместно с нашими единомышленниками продолжим разноплановую просветительскую и военно-мемориальную деятельность, направленную на выявление новых свидетельств преступлений официального Токио в 1930-е - 40-е годы", - отметил Лавров в приветствии, опубликованном на сайте МИД России.

Глава российского дипведомства указал, что память об общей борьбе с японским милитаризмом остается важнейшим подспорьем в деле наращивания отношений стратегического партнерства России с КНР, КНДР, Монголией и другими государствами. "Ярким воплощением непреходящей сущности крепких уз дружбы, закаленных в боях 80-летней давности, стал прошедший в Пекине грандиозный парад победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победы во Второй мировой войне в присутствии президента России, председателя КНР, председателя государственных дел КНДР и лидеров многих других государств мира. Точно так же, как руководители более 20 стран приняли участие в торжествах и военном параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоявшихся 9 мая этого года в Москве", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что подвиг советских солдат и командиров имеет "всемирно историческое значение". Министр также отметил, что в знак возрождения традиций и укрепления исторической памяти День Победы над Японией был возвращен в календарь государственных праздников РФ. "Наш святой долг - помнить уроки мировой войны, этой величайшей трагедии всего человечества, и делать все, чтобы не допустить ее повторения", - заключил он.