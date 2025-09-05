5 сентября, 18:19

Захарова иронично ответила на слова еврокомиссара о запрете покупки ресурсов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Дипломат в шутку задалась вопросом, будут ли на границе ЕС отстреливать перелетных птиц

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала призыв еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена навсегда запретить покупку российских энергоресурсов.

"Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен: "Еврокомиссия хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы, чтобы в Евросоюз не попало ни одной молекулы российских углеводородов", - обратила внимание дипломат в своем Telegram-канале.

"Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем", - говорится в записи Захаровой. 

