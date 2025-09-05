Россия не может игнорировать факт того, что Финляндия является участником НАТО, указал зампред Совета безопасности

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО. Об этом заявил журналистам зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мы в любом случае будем готовиться к тому, что изменилось - и в наших отношениях тоже. Потому что мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов", - предупредил он. Слова опубликованы на его странице во "ВКонтакте".