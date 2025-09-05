Политик отметил, что только что посетил границу, где вовсю строятся стены, заградительные сооружения

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военное присутствие вблизи территории РФ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

"Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша, усиливают военную активность вблизи нашей территории", - подчеркнул Медведев.

Политик отметил, что только что посетил границу с Финляндией, где идет если не военная активность, то вовсю строятся стены, заградительные сооружения и прочее. "Такая инфраструктура годится и для размещения воинских частей", - констатировал он.

Медведев напомнил, что еще три года назад, в августе 2022 года, уже обсуждались вопросы повышения защищенности госграницы на северо-западе страны в контексте расширения НАТО. С тех пор произошло много событий и главой государства были даны поручения по усилению защиты государственной границы на данном направлении, резюмировал он.