Страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории РФ, указал заместитель председателя Совета безопасности

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. России необходимо повысить надежность защиты своей государственной границы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Политик отметил, что страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории РФ.

"Нам, безусловно, необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование территории регионов, - указал он. - И, безусловно, заняться всеми составляющими этой работы".

Медведев отметил, что ранее этот вопрос уже обсуждался с губернаторами.