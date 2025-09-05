За этими решениями стоит и вполне очевидный экономический интерес, указал зампред Совбеза РФ

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Европа придумала себе угрозу со стороны России, чтобы сплотить электорат и израсходовать деньги на определенные цели. Об этом заявил журналистам зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"[Страны Европы] придумали себе российскую угрозу. Как я понимаю, это просто способ сплотить электорат в тех или иных странах, ну и израсходовать деньги на определенные цели. Везде за этим стоит и вполне очевидный экономический интерес", - сказал Медведев, комментируя заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о миллионных тратах на укрепление стены от российской угрозы.

"Они не только об этом говорили. Как я понимаю, глава Еврокомиссии приезжала [на место] прямо практически недалеко отсюда, ходила, смотрела, как стенки строят, трактора работают", - уточнил Медведев.

О визите глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершила с 29 августа по 1 сентября визит по семи так называемым прифронтовым государствам - странам, находящимся близ границ с Россией, Белоруссией и Украиной за исключением Венгрии и Словакии. В каждой из них она посетила какой-либо военный объект и выступила с одной и той же речью, пугая европейских граждан мифической угрозой нападения России, призывая к новым увеличениям инвестиций на военные нужды и убеждая страны ЕС голосовать в поддержку проекта семилетнего бюджетного плана Еврокомиссии на 2028-2034 годы, который не только предусматривает кратное увеличение военных расходов, но и потребует значительного расширения полномочий Еврокомиссии.