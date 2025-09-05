Медведев связал попытки Стубба влезть в украинский вопрос с "фантомными болями"

Зампредседателя СБ РФ напомнил, что в начале Великой Отечественной войны финский дипломатический представитель на встрече с председателем рейхстага Германом Герингом услышал, что немцы готовы передать финнам любое количество российской земли, какое они только пожелают

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Попытки президента Финляндии Александера Стубба влезть в ситуацию вокруг Украины могут быть связаны с "фантомными болями". Об этом заявил журналистам зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сейчас он этим активно занимается. Зачем - не знаю, может, какие-то фантомные боли", - предположил Медведев в ответ на вопрос ТАСС о том, с какой целью Стубб пытается вмешиваться в украинский кризис.

Политик напомнил, что еще в начале Великой Отечественной войны финский дипломатический представитель во время встречи с председателем рейхстага Германом Герингом услышал от немцев, что те готовы передать финнам любое количество российской земли, какое они только пожелают. "Я думаю, что это все где-то бродит у разных людей, но надеюсь, что это не определяет мейнстрим финской политической ситуации", - отметил он.