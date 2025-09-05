Зампредседателя Совбеза РФ назвал президента Финляндии "энергичным парнем"

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, как Александер Стубб - ныне президент Финляндии, а ранее премьер-министр страны - в прежние годы предлагал ему созваниваться.

"Он такой энергичный парень, какую бы должность ни занимал. Он там и министром иностранных дел был, много чего говорил и потом премьер-министром был, даже звонил мне, предлагал созваниваться", - поделился Медведев в ответ на вопрос ТАСС, почему сейчас Стубб так активно пытается вмешиваться в ситуацию вокруг Украины.

Стубб в 2014-2015 годах возглавлял правительство Финляндии. Медведев тогда руководил российским кабмином.