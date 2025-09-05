Оно пройдет в регионе с 5 по 11 сентября

СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование стартовало на выборах главы Республики Коми и депутатов Госсовета региона. Оно пройдет с 5 по 11 сентября и затронет более 200 населенных пунктов и мест в 17 муниципалитетах республики из 20, сообщил ТАСС председатель избирательской комиссии Коми Дмитрий Митюшев.

"Досрочное голосование на выборах главы Республики Коми и депутатов Государственного совета республики VIII созыва началось сегодня в отдаленных и труднодоступных территориях. Сегодня голосовали жители отдаленных населенных пунктов Усинского, Интинского округов и Печорского района", - сообщил ТАСС председатель избиркома.

По его данным, голосование затронет более 200 отдаленных, труднодоступных населенных пунктов и мест - это вахтовые поселки, стоянки оленеводов, промысловые хозяйства, лесозаготовительные делянки. Проголосовать имеют право 1,6% от общего количества избирателей.

Члены участковых избирательных комиссий будут добираться к избирателям на автомобилях повышенной проходимости, моторных лодках и других транспортных средствах, а также пешком. Досрочное голосование не затронет Сыктывкар, Усть-Вымский район и Воркуту, где нет сложностей с доступом на избирательные участки, сообщил председатель избиркома.

Основное голосование пройдет 12-14 сентября. В регионе будут избирать главу республики, новый состав Госсовета региона, а также новые составы муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре. На должность главы Коми претендуют пять кандидатов, которые успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию - это врио главы республики Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России". Всего на выборы руководителя региона выдвигались 12 человек - восемь представителей политических партий и четверо самовыдвиженцев, из них 11 предоставили документы для регистрации.