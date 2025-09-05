Путин прилетел в Самару

Президент России проведет совещание по двигателестроению

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил рабочую поездку и после окончания рабочей программы во Владивостоке прибыл в Самару. Здесь российский лидер проведет совещание по развитию двигателестроения.

В Самаре, помимо совещания, Путин посетит ПАО "ОДК-Кузнецов", входящее в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Глава государства также проведет рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.