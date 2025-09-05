Кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ назвал эту меру имиджевым шагом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Переименование Министерства обороны США в Военное министерство (Department of War) - имиджевый шаг президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Смена названия не приведет к существенным последствиям для США и мира, заявил ТАСС американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

"Переименование Министерства обороны в Министерство войны - имиджевый шаг Дональда Трампа, который отсылает к историческому прошлому Америки во имя риторических побед будущего. Возрождение существовавшего прежде, до 1949 года, названия, теперь уже не произойдет в одночасье и потребует потенциально длительного одобрения Конгресса. По этой же причине, к слову, все еще не состоялось закрытие американского министерства образования, торжественно анонсированное Трампом еще в марте", - сказал эксперт.

По его словам, смена вывески не приведет к существенным практическим последствиям для США и мира, вместе с тем Военное министерство, во-первых, "ответит на ностальгическую тоску части общества по прежней Америке, а, во-вторых, послужит очередным информационным поводом для удовлетворения личного самолюбия колоритного министра".

"[Глава Пентагона] Пит Хегсет, назначение которого сам Трамп в личных беседах пусть и нехотя, но признает ошибочным, вместо кропотливой работы над улучшением организационных и бытовых аспектов армии США занимается самолюбованием на фоне американского флага под предлогом патриотических акций", - сказал Торопов.

Военное министерство США просуществовало с 1789 по 1947 год, когда оно было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.