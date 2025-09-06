Официальный представитель МИД России подчеркнула, что США создали не культуру, а именно мягкую силу и набор инструментов для реализации своего влияния

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Подход Запада, который создал мягкую силу и инструментарий влияния вместо культуры, является его ахиллесовой пятой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Соединенные Штаты Америки сами делегировали себе право считаться номер один в сфере массовой культуры, поп-культуры, кинокультуры сегодняшнего дня. И многие разделили это их мнение, отвели себе роль и отвели своей культуре именно роль и обозначили место, назвав это мягкой силой. И это их ахиллесова пята, потому что именно так они к культуре относятся" - сказала Захарова на деловом завтраке "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения".

Дипломат отметила, что Голливуд формирует определенный образ "так называемой американской жизни, американской мечты". "Но это то, что привело к идеологии и формированию идеологии отмены культуры. Культуру нельзя отменить, она может угаснуть сама, она может исчезнуть, она может изжить себя, но ее нельзя отменить, - продолжила Захарова. - А у них можно извратить, у них можно отменить. И они понимают это, потому что они же создали не культуру, а именно мягкую силу и инструментарий, набор инструментов для реализации своего влияния".

Она отметила, что в США также утилитарно относятся и к другим культурам, считая, что в других странах "примерно то же самое".

"Они так же относятся к России. И что самое удивительное, они так же относятся к Китаю", - добавила дипломат.