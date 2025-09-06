Медведев поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Республика была основана 9 сентября 1948 года

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отправил генеральному секретарю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю предстоящей годовщины основания КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Глубоко символично, что СССР первым признал новое государство на Корейском полуострове", - отметил Медведев. КНДР была основана 9 сентября 1948 года.

"С тех пор республика уверенно вошла в ряд сильных суверенных государств", - отметил председатель "Единой России". "Под вашим руководством республика демонстрирует твердость перед лицом внешних угроз и вносит конструктивный вклад в обеспечение безопасности в Азии", - добавил Медведев.

Зампредседателя Совета безопасности РФ сказал, что отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с КНДР, основанные на традициях дружбы и добрососедства, "соответствуют интересам братских народов и постоянно укрепляются". Он указал на важную роль взаимодействия между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи и выразил уверенность, что оно поспособствует дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.