ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах губернатора Курской области стартовало на открытом в Луганской Народной Республике одном избирательном участке, передает корреспондент ТАСС с места события. Первым проголосовал житель курского приграничья из села Марково Глушковского района Константин Пулькевич.

"Пришли сегодня на голосование. Выбрали своего кандидата. Будем надеяться, что все будет хорошо, все поправится, все закончится, и мы вернемся к нормальной жизни", - сообщил он в беседе с ТАСС.

Пулькевич ныне проживает в станице Луганской вместе с семьей. Выразил благодарность властям и жителям ЛНР, которые помогли обустроиться на месте. "Привезли сразу все необходимое: одеяла, продукты, помогли устроить детей в школу, в садик. И продолжают помогать. В общем, большое спасибо, мы очень благодарны", - рассказал он.

Валентина Озерова из Курска приехала в Луганск к дочери. Благодарна властям ЛНР и Курской области за возможность проголосовать на выборах. "Проголосовала здесь. Я благодарна, очень довольна. Все мне очень понравилось тут. Спасибо большое", - сказала она.

Председатель избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская сообщила ТАСС, что в регионе создан один избирательный участок для обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, зарегистрированных на территории Курской области. "Голосование началось, нарушений не зарегистрировано", - отметила Сумская.

Прозрачность голосования

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока в свою очередь сообщила журналистам, что на территорию республики переехали более 100 жителей Курской области.

"Я знаю, что наша избирательная комиссия провела предварительную работу вместе с муниципальными округами. Были оповещены переселенцы из Курской области о том, что здесь будет организован избирательный участок, куда люди спокойно могут прийти и реализовать свое избирательное право. Мы наблюдали за процессом подготовки избирательного участка. Все на высоком уровне. Все очень прозрачно. Человек спокойно может проголосовать, и никто не может нарушить его право", - сказала она, отвечая на вопросы ТАСС.

Ранее по согласованию с избирательной комиссией Луганской Народной Республики в целях создания условий для реализации избирательных прав граждан за пределами территории Курской области региональный избирком образовал избирательный участок №7020 для голосования избирателей на досрочных выборах губернатора Курской области.

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Занимавший ранее пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Путин принял его отставку. Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).