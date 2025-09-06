Проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной, так как у президента есть внуки, указал представитель Кремля

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не впервые слышит современный молодежный сленг, но на совещаниях такая лексика не звучит. Об этом рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

4 сентября во время посещения филиала национального центра "Россия" во Владивостоке Путину показали интерактивную экспозицию, которая учит формулировать одну и ту же мысль в разных стилях. Фраза про легкую игру на сленге прозвучала с упоминанием "чилловой катки", а предложение "ребята, эти проблемы - полный абсурд" превратилось в "гайз, эти траблы - полный кринж".

"У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной", - сказал Песков, отвечая на вопрос, впервые ли Путин слышал подобные термины.

"Но это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который он использует в повседневной жизни", - добавил пресс-секретарь. Он, рассмеявшись, заверил, что на совещаниях такой сленг не звучит - "безусловно, нет, конечно".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.