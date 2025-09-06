В Москве уже есть рабочая программа, расписанная на неделю, уточнил пресс-секретарь президента

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина на следующую неделю заполнен рабочими мероприятиями, несмотря на длительную поездку на этой неделе. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, нет, - ответил он на вопрос, предполагается ли отдых у президента после возвращения в столицу. - В Москве уже есть рабочая программа, расписанная на неделю".

По его словам, речь идет, в частности, об участии главы государства во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, который запланирован на 8 сентября.

"Будут другие внутренние мероприятия, встречи. Все это в графике, от этого нельзя абстрагироваться", - подчеркнул представитель Кремля.