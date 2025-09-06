Посол России в Германии Сергей Нечаев надеется, что российско-германские отношения, некогда процветавшие, когда-нибудь нормализуются

ДОРТМУНД /Германия/, 6 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия продолжит добиваться признания преступлений, совершенных Третьим рейхом и его пособниками на территории СССР, геноцидом народов Советского Союза.

"Всего погибло в Великой Отечественной войне 27 млн советских людей", - сказал Нечаев на памятном мероприятии в Дортмунде, приуроченном к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны. Больше половины из них, как напомнил дипломат, - это гражданские лица. "Именно поэтому мы настойчиво ставим вопрос о том, чтобы признать злодеяния, которые творил нацистский режим в отношении советских людей, геноцидом. Это вполне оправданно, и мы будем настаивать перед немецкими властями именно на такой квалификации тех лет", - подчеркнул посол РФ.

По словам дипломата, СССР встал на путь исторического примирения с немецким народом. "Мы его вместе начали после Второй мировой войны. И не хотелось бы, чтобы кому-то пришло в голову его разрушать", - отметил он.

Посол РФ выразил надежду на то, что "российско-германские отношения, некогда процветавшие, уникальные по своему размаху, масштабности и глубине партнерства и доверия, которые сейчас находятся, увы, не в лучшем состоянии", когда-нибудь нормализуются. "Хочется надеяться, что придет день, когда мы наберем новое дыхание и новую скорость", - резюмировал Нечаев.