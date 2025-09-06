Посол Бразилии в РФ назвал действия ВМС США у Венесуэлы неоправданными

Принятые меры не соответствуют действительности и уровню угроз, заявил Сержиу Родригес дус Сантус

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Размещение Военно-морских сил США у берегов Венесуэлы для проведения операций по борьбе с наркокартелями не оправдано, принятые меры не соответствуют действительности и уровню угроз. Об этом заявил посол Бразилии в РФ Сержиу Родригес дус Сантус.

"Мы относимся к этому с большим беспокойством. Это то, что мы не считаем оправданным, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, на пресс-конференции перед гала-концертом в честь Дня независимости Бразилии. - И еще потому, что мы не считаем, что существует или может быть проведена аналогия между преступными организациями, организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, или организованной преступностью в целом, с одной стороны, и террористическими группами - с другой".

При этом посол подчеркнул, что проблемы терроризма и наркотрафика являются абсолютно "разными вещами, поэтому бороться и подавлять их нужно, применяя разные средства и инструменты".

"И поэтому мы против использования именно военной силы для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и тому подобными вещами", - констатировал дипломат.

Об операции США

2 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua. По словам Трампа, Каракас принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками. Кроме того, Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца ВМС США были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.