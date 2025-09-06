Посол РФ: отсутствие итогов по "Северным потокам" создаст неприятный прецедент

Различные версии насчет частных дайверов, которые мультиплицируются в СМИ, как заметил Сергей Нечаев, пока не очень убеждают

ДОРТМУНД, /Германия/, 6 сентября. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что если расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" не будет доведено до конца и не будут установлены все виновные, это создаст неприятный прецедент.

"Если это преступление [подрыв "Северных потоков"] не будет полностью раскрыто и не будут установлены виновные, конкретные виновные и заказчики этого преступления, то это создает неприятный прецедент на будущее. Очень бы этого не хотелось", - сказал Нечаев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. "Мы настаиваем на том, чтобы оно [расследование подрывов "Северных потоков"] было доведено до конца", - подчеркнул дипломат.

Различные версии насчет частных дайверов, которые мультиплицируются в средствах массовой информации, как заметил он, пока все-таки не очень убеждают. "Мы хотели бы иметь официальные итоги расследования, которые были бы официализированы и переданы общественности. Это важно", - констатировал посол России.

И все в Германии, как считает он, это тоже понимают. По этой причине, как указал Нечаев, не зря звучат такие реплики о том, "что и энергетическое сотрудничество с Россией должно быть восстановлено, потому что его отсутствие наносит соответствующий ущерб социально-экономическому положению страны".

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, вероятно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.