Посол РФ: поставки Украине Taurus будут означать "новое качество" отношений России и ФРГ

ДОРТМУНД, /Германия/, 6 сентября. /ТАСС/. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что возможные поставки Германией Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus будут означать "новое качество" российско-германских отношений.

"Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений, и об этом не могут не знать в Германии", - сказал Нечаев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможных поставках Киеву ракет Taurus. Управлять данной системой вооружения, по его словам, украинские военные не могут. "Это будут делать, скорее всего, немецкие военнослужащие. И это будет уже совсем другой подход", - подчеркнул дипломат.

При этом посол России указал, что пока правительство Германии старается уходить от конкретных ответов на подобные вопросы. "Готовности к этому [поставкам Taurus] пока не наблюдается", - сказал он. "Кроме того, известно, и президент РФ Владимир Владимирович Путин не раз предупреждал, что поставки новых вооружений, дальнейших вооружений, не способствуют завершению конфликта. Они только увеличивают количество жертв", - заключил Нечаев.

Украина давно просит у Германии ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Киеву, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как заявил ранее президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств, поставки Taurus приведут к разрушению отношений между Москвой и Берлином, но не остановят продвижение Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения.