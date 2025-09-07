Захарова: беспилотники мониторили пляж в КНДР во время визита Лаврова

Официальный представитель МИД РФ отметила, что БПЛА по всему миру активно внедряются не только в военной, но и в гражданской сфере

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты уже являются элементом международного сотрудничества и активно применяются в гражданской сфере, как, например, во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР БПЛА занимались мониторингом пляжа. Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях международного форума "Крылья Сахалина".

Отвечая на вопрос, могут ли беспилотники стать основой для международного сотрудничества, дипломат отметила, что это "уже является таковым". Захарова отметила, что БПЛА по всему миру активно внедряются не только в военной сфере, но и в гражданской.

"Мы недавно были в КНДР, страну посещал с визитом министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. И одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где, например, по берегу пляжа как раз осуществляли функции мониторинга беспилотники. Это просто один из примеров. Нет, наверное, сейчас той страны, которая бы этой теме не уделяла приоритетного внимания", - сказала Захарова.

Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" проходит 6-8 сентября в Южно-Сахалинске в качестве выездной площадки Восточного экономического форума. Как сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, форум по решению профильных министерств будет проводиться ежегодно.