Президент Союза Ара Абрамян подчеркнул, что в команде должна быть представлена вся Армения

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Победа бизнесмена Самвела Карапетяна в политической борьбе в Армении зависит от того, сможет ли он собрать вокруг себя сильную команду, представляющую интересы всех групп населения, чтобы одержать верх над действующим премьером республики Николом Пашиняном и его сторонниками. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

"Карапетян создал партию. Я не знаю, получится ли у него [добиться победы]. Это зависит от команды. Бизнес - это бизнес, а политика устроена совсем по-другому. Так что все зависит от правильной команды, которую ему нужно собрать", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах создаваемой бизнесменом партии.

Абрамян подчеркнул, что в команде должна быть представлена вся Армения. "Хорошие профессиональные люди, которые напишут дорожную карту, четко и ясно, и скажут, кто мы, куда мы идем, что это за команда, - продолжил он. - Я думаю, что рано говорить, что у него на 100% получится, но я верю, что он сделает многое. Но еще раз говорю: если он будет работать с командой. У него сегодня есть эта возможность - объединить всех. Если не он, то кто в принципе? У него все есть - он авторитетный, финансовых проблем нет. Надо просто сейчас не тянуть, а создать эту команду, чтобы идти вперед".

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд принадлежащих ему пиццерий в Ереване и областях страны. Кроме того, власти инициировали процесс национализации компании "Электрические сети Армении", которой владеет Карапетян.

После заключения под стражу бизнесмен заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Как сообщил его племянник Нарек Карапетян, новая партия примет участие в выборах в Армении в 2026 году.