Как отметила официальный представитель МИД РФ, многие страны сталкиваются с такими проблемами, как цифровое неравенство, отставание в развитии инфраструктуры и обеспечении кибербезопасности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за активизацию усилий международного сообщества по сокращению цифрового разрыва между странами, а также за отказ от ограничений в доступе к технологиям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарном заседании международного форума "Крылья Сахалина".

Как отметила дипломат, многие страны сталкиваются с такими проблемами, как цифровое неравенство, отставание в развитии инфраструктуры и обеспечении кибербезопасности. "Возникает необходимость наращивания взаимодействия по данным направлениям в целях глобального развития на основе принципов устойчивости, и, конечно же, повышения эффективности национальных экономик в условиях растущей глобальной цифровой конкурентности", - сказала Захарова.

"В этой связи мы выступаем за активизацию усилий международного сообщества по сокращению цифрового разрыва, отказ от протекционизма, гиперболизированного протекционизма, от политически мотивированных ограничений, барьеров в доступе к технологиям, к цифровым услугам, продуктам, ну и соответственно ресурсам", - указала представитель российского дипведомства.

По ее словам, такая позиция отвечает интересам общей безопасности и отвечает интересам ускорения глобального экономического роста, а также способствует противодействию нерыночным методам конкуренции, которые теперь повсеместно внедряются.

О форуме

Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" проходит 6-8 сентября в Южно-Сахалинске в качестве выездной площадки Восточного экономического форума. Как сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, форум по решению профильных министерств будет проводиться ежегодно.