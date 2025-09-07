В украинской армии некомплект личного состава, в значительной мере подорван моральный дух, отметил главный редактор журнала "Национальная оборона"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские войска продолжат двигаться вперед, а ВСУ - отступать, и передача Лондоном Киеву $1,3 млрд прибыли от замороженных российских активов не изменит ситуацию. Такое мнение выразил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Непосредственно на линии боевого соприкосновения изменений не произойдет, потому что стратегическая инициатива полностью находится в руках российских военных. ВСУ отступают", - указал аналитик.

Он пояснил, что в украинской армии некомплект личного состава, в значительной мере подорван моральный дух. Несмотря на это, добавил Коротченко, противник огрызается, "но российская армия по всей линии боевого соприкосновения имеет тактические успехи и неумолимо движется вперед".

"Мы по-прежнему будем двигаться вперед, а ВСУ отступать", - подытожил Коротченко.