Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график

Российский лидер поддерживает спортивный образ жизни и всегда остается на пике концентрации, отметил его пресс-секретарь

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддерживает спортивный образ жизни и всегда остается на пике концентрации, даже когда спать получается всего несколько часов в день. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин с 31 августа в рамках одной поездки находился сначала с визитом в Китае, затем посетил Владивосток для участия в ВЭФ, а вечером в пятницу, 5 сентября - Самарскую область.

На вопрос, как президенту удается выдерживать такой график и помогают ли ему в этом занятия спортом, Песков заметил: "Конечно, в таких поездках у него не получается заниматься спортом".

"Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил. Потом - он же всегда на пике концентрации. И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять", - отметил пресс-секретарь. По его словам, иногда на сон у главы государства остается "даже меньше" четырех часов в день.

"Но, конечно, когда он в России, то старается постоянно заниматься спортом, ежедневно", - подчеркнул Песков.