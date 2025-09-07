Председателя ГД встретили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов и председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье прибыл в Могилев с рабочим визитом, в ходе которого выступит на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти".

"Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в город Могилев Республики Беларусь. В Могилеве Вячеслав Володин выступит на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти", - сообщили в пресс-службе Госдумы.

Подчеркивается, что у трапа самолета Володина встретили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко и ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Сергей Стрельченко.

"В Молодежном форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений. Главная задача форума - актуализировать вопросы воспитания молодого поколения в духе патриотизма и бережного отношения к общей истории, уважения к боевым и трудовым подвигам прошлых поколений, необходимости внести свой вклад в развитие родной страны и Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

Также в рамках форума проходит первое заседание комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти, инициатором создания которой выступил президент России Владимир Путин.