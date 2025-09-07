Такое решение было принято на месте самим российским лидером

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уступил свое место в Aurus премьер-министру Индии Нарендре Моди во время поездки двух лидеров в Тяньцзине на двусторонние переговоры. Соответствующие кадры показал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По его словам, такое решение было принято на месте самим Путиным. На кадрах видно, как российский лидер садится в президентский Aurus с левой стороны, уступив свое привычное место индийскому премьер-министру. Напротив них в автомобиле расположился переводчик. Таким образом переговоры Моди и Путина начались еще на этапе совместной поездки к изначально запланированному месту.